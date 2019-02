Maniche sobre o dérbi. "É um jogo de tripla, mas o Benfica está mais confiante"

"Um empate ou uma derrota de uma das equipas poderá pôr em causa o título para o Sporting ou mesmo para o Benfica. Por isso, advinha-se um jogo bastante aberto, um grande jogo de futebol. Ambas as equipas vão entrar em campo para vencer", assegura Maniche.

Em declarações a Bola Branca , Maniche classifica o dérbi como um "jogo de tripla". O antigo médio destaca a imprevisibilidade do confronto entre os dois principais emblemas de Lisboa, mas num contexto decisivo, já que o empate ou a derrota de uma das equipas deixará o FC Porto ainda mais confortável para conquistar o bicampeonato, esta temporada.

Maniche, antigo jogador de Sporting e Benfica, considera que o dérbi de Alvalade, de domingo, a contar para a 20.ª jornada do campeonato, é de resultado imprevisível e terá futebol de cariz ofensivo.

O fator casa do leão e a dinâmica da águia

O antigo internacional português não tem dúvidas de que o factor casa mostrará um Sporting que "fará tudo" para somar os três pontos. No entanto, o elogia ao trabalho de Bruno Lage sai com facilidade, considerando que este Benfica "está mais confiante e apresenta uma dinâmica que há muito não se via".

Certo é que os dois rivais poderão não apresentar alguns dos seus melhores elementos - nos leões, Acuña e Mathieu ainda recuperam de lesão, o mesmo que com Jonas e Fejsa, do lado das águias.

Maniche lembra que os treinadores querem sempre "usar os melhores", mas esta será também uma oportunidade para aqueles que forem chamados à titularidade, a exemplo do que fizeram João Félix e Seferovic nos encarnados, que marcaram nos jogos com Sporting e FC Porto, respetivamente, da primeira volta.