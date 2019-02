Regulador alerta para falsos colaboradores que vão a casa pedir para ver faturas de energia

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) alerta os consumidores sobre “más práticas de comercializadores de energia relacionadas com angariação de clientes, com recurso à utilização abusiva do nome da ERSE”.



Em comunicado, a ERSE explica que tem conhecimento da existência de pessoas que se fazem passar por colaboradores da ERSE que vão a casa dos consumidores e pedem para ver a fatura de eletricidade ou gás natural, bem como alguns dados pessoais e/ou bancários.

“A ERSE é uma entidade pública e só comunica diretamente com consumidores que antes a tenham contactado”, recorda a ERSE e aconselha os consumidores a nunca mostraram ou darem “informação pessoal, incluindo dados bancários ou outros, sem primeiro confirmar a identidade e a atividade de quem o contacta”.

Neste alerta, o regulador reforça que “não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas”.