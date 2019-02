"Países da UE estão a transformar o Mediterrâneo num cemitério aquático"

Desde janeiro de 2018 "pelo menos" 2.500 pessoas morreram no Mediterrâneo. Cinquenta organizações não-governamentais (ONG) e plataformas acusam os governos da UE de cumplicidade nas mortes de migrantes no mar, dois anos após a assinatura do acordo entre Itália e Líbia para lidar com o fluxo migratório.

Numa carta enviada aos ministros da Justiça e do Interior da União Europeia (UE), assim como ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, organizações como Oxfam, Human Rights Watch ou Médicos Sem Fronteiras acusam os "líderes da UE de serem cúmplices da tragédia que se desenrola diante de seus olhos".

O documento acrescenta que os governos europeus estão a colocar "sob pressão" organizações da sociedade civil que realizam resgates no Mediterrâneo e afirmam que "em vez de apoiarem essas atividades num esforço para salvar vidas, uma série de Estados-membros da UE dificultam mais as operações”.

A carta sublinha que as ONG também criticam as acusações "infundadas" contra as organizações da sociedade civil e os obstáculos encontrados nos últimos meses quando aquelas tentam desembarcar migrantes resgatados no mar em portos europeus.

"Enquanto no ano passado, por esta altura, cinco destas organizações estiveram a realizar operações de busca e salvamento no Mediterrâneo, apenas uma é capaz de fazer isso hoje", indica a carta, também dirigida à comissária dos Negócios Estrangeiros da UE, Federica Mogherini.