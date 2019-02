Quem sai, quem entra, quanto custa. Balanço do mercado de transferências de inverno

Houve muitos negócios de última hora no derradeiro dia de mercado de janeiro. A Renascença recolhe os maiores destaques, tanto no futebol português como internacional.

O mercado de transferências de inverno encerrou na quinta-feira, com muitos negócios de última hora. A Renascença elenca os maiores destaques da janela de janeiro, a nível nacional e internacional. Antes de mais, os três grandes. O FC Porto, líder do campeonato, fez contratações cirúrgicas para posições deficitárias. Promoveu o regresso de Pepe, o que desvia Éder Militão para o lado direito da defesa. O retorno do central internacional português, de 35 anos, ao clube que o lançou para a ribalta é o grande destaque do mercado nacional. Contratou Wilson Manafá ao Portimonense, por forma a dar descanso a Alex Telles - e Militão, já que o luso-guineense também pode jogar à direita. Foi buscar Fernando Andrade: o ex-Santa Clara, além de ser uma alternativa a Soares e Marega, também pode jogar nas alas. Por fim, no último dia de mercado, garantiu a sub-cedência de Mamadou Loum, proveniente de Moreirense e Braga, para fazer sombra a Danilo. A grande surpresa do mercado portista foi um nome que já "morava" no Dragão. Kelvin, que esteve emprestado durante ano e meio ao Vasco da Gama, foi inscrito na Liga, para a segunda metade da temporada. Loum também colmata a saída de Sérgio Oliveira. O médio português "desapareceu" das opções de Sérgio Conceição, alegadamente por falta de rendimento nos treinos, e rumou ao PAOK. Bazoer foi devolvido ao Wolfsburgo e Chidozie foi emprestado aos turcos do Rizespor.

Águia ativa nas saídas perto do dérbi

O Benfica, que segue na segunda posição da tabela, desfez-se de dois avançados a três dias do dérbi em Alvalade, para o campeonato. Facundo Ferreyra foi emprestado por época e meia ao Espanhol, enquanto Nicolás Castillo foi vendido ao América, do Chile. Os encarnados ficam apenas com Jonas e Seferovic para a posição de ponta-de-lança. As águias também emprestaram Alfa Semedo ao Espanhol e Bruno Varela ao Ajax. Lisandro López foi cedido ao Boca Juniors, já Filipe Augusto rumou ao Rio Ave. Lema também deve ter guia de marcha. Não houve entradas na Luz, exceto Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência. O jovem avançado jogará com as equipas B e sub-23.

Leão em vaivém e uma saída pendente Quanto ao Sporting, que está em quarto lugar, foram várias as entradas. A equipa de Marcel Keizer contratou Idrissa Doumbia aos russos do Akhmat Grozny, para a posição de médio-defensivo, que tinha poucas opções, e Cristián Borja aos mexicanos do Toluca, para agarrar o lugar de lateral-esquerdo - e compensar a possível saída de Acuña para o Zenit. Luiz Phellype foi "resgatado" ao Paços de Ferreira, para servir de alternativa a Bas Dost, e Tiago Ilori regressou à casa que o formou, proveniente do Reading, para fazer sombra a Coates e Mathieu. Os leões também promoveram o regresso de Francisco Geraldes, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt, e contrataram o equatoriano Gonzalo Plata, extremo de 18 anos, ao Independiente del Valle. O Sporting "despachou" Bruno César para o Vasco da Gama, Demiral para o Alanyaspor, Marcelo para o Chicago Fire e Viviano para a SPAL. Gauld foi emprestado ao Hibernian e Misic ao PAOK. Sturaro foi devolvido à Juventus, enquanto Lumor foi cedido ao Goztepe e Alan Ruiz ao Aldosivi.

Nakajima deixa Portimão, Rochinha em Guimarães O Braga deixou sair Rosic, para o Nacional, e Lukic, para o Emmen. O Vitória de Guimarães só fez uma contratação, mas foi sonante: foi buscar Rochinha ao Boavista. Por outro lado, os vitorianos fizeram vários empréstimos, como Tyler Boyd ao Ankaraguçu. Tallo rescindiu contrato. O Moreirense emprestou, com o Braga, Loum ao FC Porto. Abarhoun saiu para o Rizespor e Zizo seguiu viagem para o Zamalek. O Belenenses perdeu Reinildo para o Lille e Fredy para o Antalyaspor, mas contratou Kiki, ao Feirense, e Dieguinho, ao Cova da Piedade, para esses lugares. Uma das principais transferências de inverno foi a de Shoya Nakajima. Pretendido por "meio mundo", incluindo os três grandes e clubes de Espanha e Inglaterra - chegou a estar garantido no Wolverhampton -, o extremo japonês do Portimonense seguiu, ao invés, para o Al Duhail, do Catar, treinado por Rui Faria. Diz-se que custou 35 milhões de euros. Para o lugar do "Tsubasa", os algarvios contrataram Ruster ao Varzim. O Portimonense também perdeu Ewerton, transferido pelo FC Porto para o Urawa Reds, e foi buscar Aylton Boa Morte ao Estoril. A saída de Manafá para o FC Porto foi compensada com Henrique, contratado ao Coritiba. O Rio Ave perdeu Carlos Vinícius, que o Nápoles desviou para o Mónaco, mas foi buscar Said Ahmed Said ao Hajduk Split, da Croácia. Também contratou Filipe Augusto ao Benfica e Rúben Semedo ao Villarreal.

O Santa Clara recebeu Chico Ramos e foi buscar o internacional gabonês Malick Evouna, este para colmatar a saída de Fernando para o FC Porto. O Vitória de Setúbal contratou o Sílvio e Makaridze. Perdeu Costinha para o Chaves e Joel Pereira, que regressou ao Manchester United.

O Marítimo rescindiu com Danny. O Tondela recebeu o médio português João Pedro, do LA Galaxy, e transferiu Hélder Tavares para a Turquia. O Nacional teve um mercado atarefado: contratou Avto e Rosic, e garantiu o empréstimo de Filipe Ferreira, do Sturm Graz. O Desportivo das Aves perdeu Elhouni, Nélson Lenho, Nildo Petrolina e Amilton. O Boavista perdeu Rochinha e David Simão, no entanto, garantiu Jubal ao Arouca, Perdigão ao Chaves, Gustavo Sauer ao Botev Plovdiv e Bueno ao FC Porto, esta uma das principais transferências do mercado. O Desportivo de Chaves foi um dos principais agitadores do mercado. Os flavienses perderam Marcão para o Galatasaray e Eustáquio para o Cruz Azul, do México, mas contrataram Costinha ao V. Setúbal, promoveram o regresso de Erdem Sen a Portugal, receberam Luther Singh do Braga e foram buscar Rúben Macedo ao FC Porto B, entre outros negócios. O Feirense brilhou com as contratações de Aly Ghazal e André Moreira.