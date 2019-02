O rescaldo do mercado nas manchetes dos jornais

Os jornais desportivos desta sexta-feira focam-se no encerramento do mercado de inverno, que ontem teve o seu derradeiro dia.

O jornal "O Jogo" foca-se no reforço do FC Porto: "Loum reforça o Dragão." Sérgio Conceição recebe a alternativa a Danilo que escolheu. Empréstimo até ao final da época e acordo para mais cinco anos. FC Porto tem opção de compra por 7,5 milhões de euros e o Braga fica com 25% do passe. "A Bola" diz que a compra é obrigatória.

"Despachados", titula o "Record". Benfica liberta-se de Ferreyra e Castillo e fica apenas com dois pontas-de-lança, a dois dias do dérbi com o Sporting, para o campeonato. Ferreyra foi para o Espanhol, com Alfa Semedo, e Castillo ruma ao América por sete milhões de euros. As águias gastaram 15,9 milhões com a dupla de ataque, em cinco meses.

"Sangria de inverno", ecoa "A Bola", que destaca o facto de o Benfica não ter arranjado quaisquer reforços.

No Sporting, Acuña terá recusado o Boca Juniors pelo Zenit. Deverá jogar os dois dérbis, antes de sair para a Rússia, onde o mercado só fecha a 22 de fevereiro. Gonzalo Plata, de 18 anos, assinou até 2024 e ficou blindado por 60 milhões de euros. Acuña e Mathieu estão em dúvida para o dérbi de domingo.

Ainda no Dragão, Corona renova ainda este mês, como Bola Branca adiantou. Sérgio Oliveira foi despachado para o PAOK, Kelvin foi a surpresa: os dragões inscreveram-no na Liga. No Benfica, Lema está entre Peñarol e Nacional. João Félix marca a cada 100 minutos. Jonas e Fejsa mais longe de Alvalade.

Fora dos três grandes, o Braga terá recusado 12,5 milhões de euros e dois jogadores por Dyego Sousa. Vitória de Guimarães garante Rochinha, proveniente do Boavista. Vitória de Setúbal inscreve quatro reforços, incluindo o guarda-redes Makaridze. Nacional contrata Avto e Radishov. Rio Ave apresenta três de uma assentada. Belenenses colmata saídas de Fredy e Reinildo.

Santa Clara contrata internacional gabonês Malick Evouna, conforme avançado por Bola Branca. Feirense reforça o ataque com Kuca. Portimonense contrata Ruster, Henrique e Aylton Boa Morte. Moreirense cobre vaga de Loum com Ibrahima, do BRaga B, a título definitivo.