Justiça vai investigar fraudes com refeições aos bombeiros

O Estado pagou quase quatro vezes mais pelas refeições fornecidas às corporações de bombeiros que atuaram nos incêndios de Mação em 2017.

De acordo com o “Público” e o “Jornal de Notícias”, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) admite que a fraude pode ser generalizada e remeteu o caso para o Ministério Público investigar.

Para a IGAI, a discrepância entre o valor de refeições cobradas e o número real de operacionais no terreno é uma situação que assume “contornos criminais” com “prejuízo para o Estado português”.



Os factos foram detetados durante a investigação aos incêndios de Mação, entre os dias 23 e 27 de Julho de 2017. A IGAI considera que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) “deve proceder a investigação também para apuramento de eventuais prejuízos e responsabilidades disciplinares”.



Um dos exemplos que constam do documento é o do dia 24 de julho: Foram cobrados 2.755 pequenos-almoços para 743 homens no terreno.