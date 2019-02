100% Lisboa. Um espetáculo que dá rosto às estatísticas

As estatísticas têm rosto e o espetáculo 100% Lisboa que sobe ao palco a partir desta sexta-feira na Culturgest prova isso mesmo. Criado pela Companhia suíço-alemã Rimini Protokoll, o espetáculo pega nos números da PRODATA e cria um mosaico humano com 100 atores não profissionais em palco.

Em comum, estes amadores têm o facto de serem alfacinhas. É o caso de João Carneiro e José Fernandes com quem conversamos entre ensaios.

O João conta-nos que é engenheiro e que tem 59 anos. Antes costumava correr com o irmão, mas desde um acidente, dedicaram-se os dois como 'hobby' à arte do teatro, de forma amadora, explica-nos.

Também curioso destas artes do palco é João Fernandes de 23 anos. Este nutricionista já viveu em Londres, anda sempre com um pé fora de Portugal mas diz-nos que “Lisboa é sempre a sua casa”.

Este espetáculo em que a cidade de Lisboa é a protagonista tem como base os números da PORDATA, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e cria uma amostra que dá rosto ás estatísticas. Segundo os dados, ficamos a saber que Lisboa é a capital com maior área metropolitana da Europa, mas apenas com 500 mil habitantes. 100% Lisboa faz esse retrato e segundo Stefan Kaegi, um dos criadores do espetáculo que estará em cena até 10 de fevereiro.

De fundo no palco, ouvem-se ruídos das ruas de Lisboa, das escolas, do trânsito, das igrejas da cidade, na voz dos protagonistas ouvimos as suas histórias e rotinas. 100 % Lisboa é feito por quem habita a capital e, tal como João Carneiro e José Fernandes representa a vida real.

Nas palavras do engenheiro ator da peça este é um espetáculo que “é mais do que 100% Lisboa”. Diz-nos João Carneiro: “É como se fossemos nós próprios a testemunhar o quanto é importante para nós a cidade”

No ano passado, Lisboa foi visitada por 6,2 milhões de turistas. Todos os dias 450 mil pessoas entram na cidade para estudar ou trabalhar. Na capital, mais de 54% dos habitantes são mulheres, 25% tem mais de 65 anos e um em cada dez tem nacionalidade estrangeira.

Este retrato humano da capital portuguesa mostra também o orgulho de quem cá vive, explica João e José – protagonistas de 100%Lisboa: “As pessoas são o mais importante de uma cidade”, diz João e “acho que a palavra chave do 100% Lisboa é diversidade”, indica José.

Esta produção artística já passou por outras cidades, desde logo recentemente o Porto, agora chega a Lisboa. Durante o espetáculo é apresentada a exposição “100% Portugal Lisboa” organizada pela PORDATA que olha a lupa realidades nacionais em temas como a População, Educação, Saúde, Turismo, Ambiente, Emprego ou Participação Eleitoral.