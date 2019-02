Ofori no Feirense e cláusula anti-Sp. Braga

O médio Lawrence Ofori transfere-se do Leixões para o Feirense com uma cláusula anti-Sp. Braga.

O Feirense fica com opção de compra no final da época, mas o Leixões fica com 30% do passe do ganês de 20 anos.

Se os fogaceiros não acionarem a cláusula, o jogador regressa ao Leixões e cumpre contrato até 2020.

A principal novidade do negócio é que Ofori fica com cláusula que penaliza os arsenalistas em três milhões de euros.