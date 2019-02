Dez mil milhões de dólares. ​Amazon triplica lucros em 2018

O gigante norte-americano do comércio eletrónico Amazon triplicou os lucros em 2018. Os resultados foram revelados esta quinta-feira.



A multinacional liderada por Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, arrecadou no ano passado 10,073 mil milhões de dólares, o equivalente a 8,8 mil milhões de euros.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, a empresa, sedeada em Seattle, faturou 232,887 mil milhões de dólares, 31% acima do faturado em 2017, com o lucro por ação a passar de 6,15 para 20,14 dólares.

Se bem que as vendas pela internet continuem a ser o principal negócio da Amazon, onde se registou o maior crescimento foi no serviço de computação na nuvem, a Amazon Web Services, considerado estratégico para o futuro pela empresa, com aumentos trimestrais entre 46% e 49% ao longo do ano.

Estes resultados, contudo, não satisfizeram os investidores e as ações da Amazon estavam a descer 0,8% nas operações eletrónicas posteriores ao encerramento de Wall Street.