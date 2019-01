Real Madrid nas meias-finais da Taça do Rei

O Real Madrid apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei de futebol, após repetir o triunfo sobre o Girona, agora por 3-1, juntando-se a Barcelona, Valência e Bétis.

Depois do êxito caseiro por 4-2, os 'merengues' ainda viveram alguns momentos de incerteza face à boa réplica do Girona, contudo, o primeiro golo de Benzema, aos 27 minutos, após tabela com Carvajal, praticamente sentenciou a eliminatória.

O avançado francês ampliou para 2-0 aos 43, quando, na área, atirou cruzado e em arco, deitando por terra as aspirações contrárias.

Aos 71, Pedro Porro, após tabela com companheiro, ainda fez o golo de honra do Girona, que viu Marcos Llorente, cinco minutos depois, dissipar todas as dúvidas, ao evitar um defesa e atirar cruzado para o 3-1, já depois de Carvajal ter enviado uma bola ao ferro.

Na quarta-feira, o FC Barcelona goleou o Sevilha de André Silva e Daniel Carriço por 6-1, depois de ter perdido na Andaluzia por 2-0.

O Bétis de William Carvalho precisou de prolongamento, que jogou com mais um jogador, face a expulsão de adversário, para afastar o Espanyol, por 3-1, depois do 1-1 que persistiu no fim do encontro, o mesmo resultado que se verificou na Catalunha.

Na terça-feira, o Valência afastou o Girona com 3-1, após desaire 0-1: o ex-benfiquista Rodrigo fez um 'hat-trick', com dois golos já nos descontos.

As duas mãos das meias-finais vão decorrer em 6 e 27 de fevereiro.