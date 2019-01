Rio Ave apresenta três reforços

O Rio Ave anunciou a contratação de três reforços de uma assentada, esta quinta-feira, último dia do mercado de inverno.

No site oficial, os vilacondenses apresentaram os brasileiros Carlos e Messias Júnior, provenientes do Atlético Mineiro, e o ítalo-ganês Said Ahmed Said, ex-Hajduk Split.

Carlos, extremo de 23 anos, assina por duas épocas e meia. Já Messias, defesa-central de 24 anos, assina por época e meia. Por sua vez, Ahmed Saïd é um avançado de 25 anos e já esteve em Portugal ao serviço da Olhanense. Assinou contrato de três temporadas e meia.

O Rio Ave já tinha confirmado Rúben Semedo (Villarreal, por empréstimo), Filipe Augusto (Benfica) e Tomislav Strkalj (NK Osijek).