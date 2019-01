Estádio do Bonfim recebe jogo do Belenenses

O Belenenses vai receber o Moreirense no estádio do Bonfim, em Setúbal. A informação foi confirmada pela Liga de Clubes.

Segundo a Liga, o estádio do Jamor, que vinha sendo a escolha do Belenenses, não foi dado como apto devido ao estado do relvado.

A vistoria concluiu "pela necessidade de uma intervenção urgente em virtude dos condições atmosféricos adversos que se fizeram sentir nos últimos dias."

"Nos termos do n.o 7, do artigo 29 do Regulamento dos Competições organizados pelo Liga Portugal. É admitida a alteração temporária do estádio no caso de obras exigidos pela Liga Portugal [...] cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma dos suas partes integrantes (do relvado, designadamente)."

O jogo realiza-se na segunda-feira, às 20h15.