​Kia Ceed 1.0 T-Gdi – 120 coreanos cavalos

É inegável que a a Kia tem melhorado a qualidade dos seus produtos. Isso traduz-se em carros mais robustos, insonorizados, com materiais de crescente qualidade.



O Kia Ceed não é exceção, sendo este carro, uma das duas apostas do construtor no Essilor/Carro do ano, em que concorre na categoria de familiar.

Tem espaço para 5, sendo que convém que o passageiro do banco traseiro, no lugar do meio seja uma criança.

Espaço, que não deixa ninguém “a nadar”, apresentando antes uma envolvência com liberdade de movimentos.

A crescente qualidade, nota-se no tecido dos bancos, no tablier em material aborrachado, com pespontos a fingir pele, no volante de dimensões correctas, no túnel central que se conclui num apoio de braços.

A bagageira é suficiente para uma viagem de poucos dias, para ir ao supermercado, enfim, para uma utilização dita normal.

O motor, é suave como convém para um pequeno motor 1000 de cilindrada, que ainda assim é capaz de debitar 120 cavalos. O comportamento é são com uma suspensão equilibrada.

Os consumos anunciados, de novo, neste como em tantos outros modelos de tantas outras marca sessão longe dos verificados no nosso teste dinâmico, e rondam os 7 litros aos cem.

Esteticamente, o Ceed, tem uma frente sorridente, com os faróis numa posição algo oblíqua, e generosas entradas de ar no para-choques.