Chicago. Anónimo paga hotel a 70 pessoas sem-abrigo para se protegerem do frio

Um cidadão anónimo decidiu pagar quartos de hotel a 70 pessoas sem-abrigo que estavam acampadas na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Os sem-abrigo estavam num acampamento improvisado, com cerca de 150 a 200 botijas de gás portáteis, que lhes tinham sido doadas para se aquecerem, numa altura em que uma vaga de frio sem precedentes assola o país. No entanto, esta quarta-feira, um desses tanques explodiu, levando as autoridades norte-americanas a confiscarem as botijas.

“Isto é extremamente inseguro", disse David Byrd, comandante da Polícia do Estado de Illinois. Ninguém ficou ferido na explosão.