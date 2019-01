Venezuela. Polícia tentou prender Guaidó, mas Presidente interino não estava em casa

O Presidente interino afirma que a "mudança é imparável" e pretende regressar a casa quando terminar o seu discurso, apelando ao apoio e proteção do povo venezuelano.



"Digo às FAES e as Forças Armadas: ainda estão a tempo de se colocarem do lado certo da história", declarou Juan Guaidó no evento que decorreu na Universidade Central da Venezuela.

A Reuters avançou entretanto que a polícia já abandonou a residência do Presidente interino.

Em entrevista ao jornal "El País", Juan Guaidó assegura que a Venezuela não corre o risco de uma guerra civil e promete eleições dentro de seis a nove meses. "Noventa por cento da população quer a mudança", afirma o Presidente interino.

No início da semana, a procuradoria geral da Venezuela pediu ao Supremo Tribunal que congelasse os bens do também líder do partido da oposição Vontade Popular e que o impedisse de abandonar o país, após Guaidó se ter autoproclamado Presidente interino da Venezuela no passado dia 21 de janeiro.