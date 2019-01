Rúben Alves: "FC Porto será perfeito para Loum"

31 jan, 2019 - 18:15 • José Barata com Redação

Na opinião do jogador do Felgueiras, que foi formado no FC Porto e alinhou com Loum no Braga B, o senegalês tem perfil para encaixar no plantel portista e afirmar-se no Dragão.