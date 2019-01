Rochinha reforça V. Guimarães e fica com cláusula milionária

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Raphinha ao Boavista.

No site oficial, os minhotos informaram que o médio/extremo português, de 23 anos, assinou contrato válido até junho de 2023, ou seja, para as próximas quatro temporadas e meia, e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Bola Branca sabe que a transferência custou 200 mil euros aos vitorianos.

Em declarações ao site do Vitória, Rochinha assumiu que as negociações foram "um pouco complicados", mas mostrou-se satisfeito com a chegada a bom porto e, agora, quer "trabalhar para dar o máximo".

"Sou um jogador criativo e rápido. Posso ajudar muito a níveis ofensivos. Espero que toda a gente fique contente com o meu trabalho. Gosto da maneira que o Vitória joga e sinto que posso ajudar", assumiu.

Rochinha não escondeu que o objetivo é conseguir o apuramento para a Liga Europa: "O campeonato português é muito equilibrado. Há as equipas que lutam pelo título, que estão num nível superior aos outros, mas o resto tem tudo um nível semelhante. Mas acho que o Vitória tem capacidades suficientes para conseguir os lugares da Europa."

Rochinha foi formado no Benfica. Na última época de encarnado, foi emprestado ao Bolton Wanderers, mas a aventura não correu muito bem. O médio rumou, depois, ao Standard Liège, onde também não se afirmou, antes de regressar a Portugal, para ingressar no Boavista. No Bessa, em duas épocas e meia, Rochinha marcou quatro golos em 57 jogos.