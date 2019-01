Fiscalização a instituições sociais preocupa bispo de Bragança-Miranda

O bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, manifesta-se preocupado com o “excesso de zelo do Estado na fiscalização” às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

“De facto, preocupa-nos o excesso de zelo do Estado na fiscalização. O que nós desejamos é que haja maior acompanhamento, não apenas aquelas visitas regulares que têm, mas um acompanhamento mais cuidado destas instituições e não apenas uma fiscalização dura e fria, como está a acontecer com algumas instituições”, detalha o prelado.

D. José Cordeiro acompanha, assim, a preocupação já manifestada pelo padre Lino Maia, presidente da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social), e apela a “um maior respeito e a um conjugar de esforços de ambas as partes para a sustentabilidade destas instituições, que não são apenas questões económicas e financeiras, mas são questões da qualidade de vida das instituições e das pessoas”.

“Está em causa o bem comum, está em causa a coesão social e está a causa a coesão territorial, no nosso caso. Estão em jogo diferentes fatores que é importante olhar com todo o cuidado”, alerta o bispo transmontano.

D. José sublinha que a diocese e as instituições “não estão contra as auditorias e as fiscalizações, pelo contrário, agora o modo como elas estão a ser realizadas, isso sim”.

O prelado defende que “quem não está a corresponder deve ser responsabilizado”, mas alerta para o facto de muitas dessas fiscalizações resultarem de “denúncias anónimas ou jogos de poder, sobretudo nos meios mais pequenos, onde algumas destas instituições ou são contrapoder ou trampolim para o poder”.

“E isso é muito mau. Quando se entra no partidarismo, não estamos a servir a causa pública. E a política é muito mais do que isso, é uma causa nobre ao serviço do bem comum, ao serviço da dignidade humana. E nós temos de nos centrar no essencial e o essencial é a pessoa humana e não sermos tecnocratas no acompanhamento destas instituições”, considera o bispo.

Na diocese de Bragança-Miranda há 14 Santas Casas da Misericórdia, 50 centros sociais e paroquiais, seis fundações canónicas e a Cáritas Diocesana. O que significa que cerca de 70% das IPSS do distrito de Bragança estão ligadas à Igreja Católica.

D. José Cordeiro iniciou em dezembro uma visita pastoral por todas as IPSS canónicas, visita que se vai prolongar até novembro. O objetivo do prelado é fazer um acompanhamento mais próximo de cada uma delas.

Instituições de solidariedade social do interior precisam de mais apoio do Estado

“Há algumas IPSS com dificuldades, algumas de ordem económica e financeira, na gestão das mesmas, na questão dos acordos com a Segurança Social”, conta D. José Cordeiro. No entender do bispo de Bragança-Miranda, “o Estado, como parceiro social, tem de estar ao nível das necessidades reais das pessoas e a comparticipação também devia ser melhor acompanhada”.

“Temos casos prementes sobretudo de pessoas mais idosas, em aldeias, que, se não fosse a presença destas instituições, não sei como seria a vida destas pessoas”, observa D. José Cordeiro, defendendo que “devia haver alguns mecanismos que pudessem facilitar as relações destas instituições com a Segurança Social e também um maior poder de decisão dos centros distritais”.

“Há um centralismo grande da segurança social e quem está no terreno é que conhece as reais necessidades”, considera o bispo transmontano.