Pedro Sá renova com o Portimonense com cláusula de 30 milhões

O Portimonense anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o médio português Pedro Sá, válido agora até 2023.

O emblema algarvio revela que o Sá era pretendido por "alguns clubes portugueses, gregos e franceses" e, por esse motivo, fica blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Esta é a terceira época de Pedro Sá no Portimonense, depois de ter deixado o Varzim, em 2016, para rumar ao Algarve. No total soma 94 jogos com a camisola do Portimonense.

A SAD do Portimonense mostrou-se satisfeita com a renovação "por se tratar de um jogador que, para além de ser acarinhado por todos, é um excelente profissional".