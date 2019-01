Ilori e Borja em estreia no arranque da preparação do Sporting para o dérbi

Estreias de Tiago Ilori e Cristián Borja no arranque da preparação do Sporting para o dérbi frente ao Benfica, que decorre no próximo domingo, em Alvalade.

Os leões voltaram aos trabalhos poucas horas depois do empate a uma bola no Bonfim frente ao Vitória de Setúbal e, por isso, os titulares da partida limitaram-se a trabalho de recuperação física.

Os reforços de inverno Tiago Ilori, proveniente do Reading, e Cristián Borja, do Toluca, estrearam-se às ordens de Marcel Keizer.

De acordo com a nota oficial do treino, Mathieu e Acuña cumpriram um programa de gestão física,com o objectivo de prevenir o aparecimento de lesões, Entregue ao departamento clínico continua Rodrigo Battaglia, em recuperação da lesão no joelho.



O plantel leonino volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, em Alcochete. O Sporting recebe o Benfica no domingo, às 17h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.