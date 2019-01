Macedo entrega sexta-feira no Parlamento relatório da auditoria à Caixa

Era já uma quase certeza (sobretudo após, na terça-feira, o Ministério Público ter informado "nada ter a opor") que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) entregaria no Parlamento a auditoria feita pela consultora EY ao banco público. E era igualmente uma certeza que do relatório, como adiantou, também terça-feira, fonte da Caixa, seriam "expulgadas as questões de sigilo bancário" -- o mesmo é dizer que seriam retirados, por exemplo, os nomes dos grandes devedores.

Agora, a RTP adianta que presidente da CGD, Paulo Macedo, vai entregar já na sexta-feira o relatório que denuncia os créditos problemáticos do banco estatal, no Parlamento, à presidente da comissão parlamentar de economia e finanças (COFMA), Teresa Leal Coelho.

A COFMA, recorde-se, já tinha pedido anteriormente à Caixa Geral de Depósitos o relatório da auditoria, pedido que foi rejeitado pela administração do banco, invocando "sigilo bancário" e "segredo de justiça". No entanto, e após o parecer positivo da procuradoria-geral da República, o banco liderado por Paulo Macedo decidiu mesmo enviar o documento para o Parlamento.

No Parlamento, vários partidos, nomeadamente CDS, Bloco de Esquerda, PSD e PS, já se mostraram favoráveis à realização de uma comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, devido à concessão de créditos problemáticos.

Também no Parlamento foi aprovado, no início de janeiro, a lei que obriga à divulgação dos grandes devedores dos bancos que beneficiaram de apoio do Estado, tendo esta quarta-feira garantido o Presidente da República que vai promulgar o diploma.