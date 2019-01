Paços de Ferreira contrata dois avançados

O Paços de Ferreira anunciou a contratação dos pontas-de-lança Gonçalo Gregório e Nathan Júnior, provenientes do Casa Pia e Tokushima Vortis, respetivamente.

O atual líder isolado da II Liga continua à procura de um substituto de Luiz Phellype, que rumou ao Sporting no início do mês. Os castores já tinham contratado Guedes, ex-Rio Ave, mas uma lesão levou à rescisão poucos dias depois.

Gonçalo Gregório, de 23 anos, chega do Casa Pia com 25 golos apontados esta temporada em apenas 22 jogos disputados e com o rótulo de melhor marcador do Campeonato de Portugal. Gregório, formado no Belenenses já passou pelo Leixões, Farense e Vilafranquense.

Nathan Junior é uma cara conhecida do futebol português. O brasileiro de 29 anos representou o Tondela na temporada 2015/16, e apontou 13 golos em 36 jogos disputados.