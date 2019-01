Governo aprova novo administrador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos​

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a nomeação de Pedro Verdelho como novo administrador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Verdelho ocupa um lugar que se encontrava disponível, isto depois de ter sido proposto (e, pouco depois, retirado por ter um parecer negativo do Parlamento) ao deputado socialista Carlos Pereira.



Pedro Verdelho é quadro da ERSE há 21 anos, desde 1998, sendo atualmente diretor de preços e tarifas do regulador da energia. Antes de Verdelho, o cargo de administrador fora ocupado por Alexandre Santos.

Quanto ao novo adminitrador do regulador da energia, Pedro Verdelho chega ao cargo após receber parecer favorável da Cresap, a comissão de recrutamento e avaliação de dirigentes do Estado, e também do Parlamento.

A ERSE é presidida por Maria Cristina Portugal e a administração inclui ainda Mariana Janelas Oliveira.