Loum a caminho do FC Porto

O senegalês Loum está a caminho do FC Porto, segundo avança o jornal "O Jogo". De acordo com a publicação, o senegalês chegará ao Dragão por empréstimo com opção de compra.

Loum tem sido uma das grandes revelações do campeonato ao serviço do Moreirense, equipa na qual leva três golos apontados em 20 jogos. O médio está no emblema minhoto por empréstimo do Braga, clube que representa desde 2015.

O FC Porto estará na iminência de perder Sérgio Oliveira, por empréstimo para o PAOK, e ficaria com reduzidas opções para o meio-campo, com Danilo, Herrera, Óliver, Bruno Costa e Otávio como opções.