Benfica. Krovinovic fica no plantel, Lema de saída

O Benfica conta ainda com várias indefinições no plantel à entrada para este último dia de mercado. De acordo com o que Bola Branca apurou, o médio Krovinovic vai ficar no plantel encarnado, enquanto que Cristán Lema está de saída.

De acordo com as informações recolhidas, o médio croata vai ficar no plantel do Benfica, dado que as águias também já esgotaram as vagas de empréstimo a clubes da I Liga, impossibilitando o noticiado interesse do Vitória de Guimarães. Krovinovic recuperou de uma grave lesão, mas ainda não se voltou a afirmar no onze das águias.

Quem está na porta de saída é Cristián Lema. O central argentino trocou o Belgrano pelo Benfica a custo zero no verão, mas prepara-se para rumar ao Uruguai. Lema fez apenas dois jogos com a camisola das águias, um deles no clássico frente ao FC Porto.

Já Alfa Semedo, que perdeu espaço para Samaris com a entrada de Bruno Lage na equipa técnica, pode também estar de saída do clube encarnado, por empréstimo.

A frente de ataque é um dos tópicos mais quentes no mercado de transferências no Benfica. Nicolás Castillo e Facundo Ferreyra são os nomes apontados à saída, dispendiosos e atrás de Jonas e Seferovic na hierarquia de avançados. Ainda assim, o Benfica apenas pretende deixar sair um dos avançados. Ferreyra tem sido associado ao Anderlecht e Espanhol, enquanto que Castillo tem em cima da mesa uma proposta do Club América.