Sporting anuncia contratação de Gonzalo Plata

O Sporting anunciou a contratação do avançado Gonzalo Plata, que já tinha confirmado a transferência à rádio equatoriana "Área Deportiva FM".

O extremo de 18 anos revelou que vai integrar a equipa principal dos leões, assina contrato até 2024 com o clube leonino e fica blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. O avançado explicou que vai jogar na primeira equipa, motivo pelo qual recusou o convite do Barcelona:

"Em Barcelona, ia para La Masía [academia do clube espanhol] e não vai ser assim no Sporting. O Barcelona continua a falar comigo, mas por agora não vou. Quero jogar", atirou o avançado internacional equatoriano de sub-20.



De acordo com "O Jogo", o Sporting desembolsou um valor ligeiramente superior a um milhão de euros para garantir Gonzalo Plata.