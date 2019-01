Reinildo perto de trocar o Belenenses pelo Lille

O lateral esquerdo Reinildo Mandava está perto de trocar o Belenenses pelo Lille, segundo avança o Maisfutebol, confirmando as declarações de Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, que tinha deixado a possibilidade do negócio:

"Fredy saiu após uma excelente proposta, é um grande amigo e ficou feliz. O Reinildo também pode ser sair. Significa um encaixe muito importante. É um sacrifício desportivo para no longo prazo termos condições para jogar num estádio em condições e num futuro próximo seja possível segurar os nossos jogadores", disse, na zona mista do Estádio do Dragão após o jogo frente ao FC Porto.

De acordo com a publicação, o defesa de 25 anos seguirá por empréstimo para o segundo classificado da liga francesa, num negócio com opção de compra de quatro milhões de euros. O passe do jogador é partilhado pelo Belenenses e Benfica.

Formado no Ferroviário da Beira, Reinildo chegou a Portugal em 2015 para o Benfica, onde apenas fez uma partida na equipa B. Depois de empréstimos ao Fafe e Sporting da Covilhã, o lateral estreou-se esta temporada na I Liga, onde fez 19 jogos com o Belenenses e apontou um golo.