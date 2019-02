Bruno Lage virou o disco. O plano B que passou a ser A

Podia ser uma história de encantar ou um sonho tornado realidade, mas, para já, trata-se de um jovem que cedo, aos 28 anos, deixou o futebol para se formar em Educação Física, alimentando o desejo de fazer parte do planeta futebol.

Bruno Miguel Silva do Nascimento, conhecido na tribo do futebol por Bruno Lage, é, desde o dia 14 de janeiro deste ano, o treinador principal do Benfica. "Apaixonado pelo futebol", garantem os amigos, o actual técnico das águias não queimou etapas e cumpriu etapas que a maior parte dos que enveredam pela profissão não têm a oportunidade de atingir.

Filho de um treinador, Fernando Lage, foi através de um amigo do pai que Bruno começou por trilhar o desafio, mas tendo como objectivo ser, como afirmou, "um preparador físico".

José Rocha, antigo jogador do Vitória de Setúbal, abriu as portas da sua equipa técnica a um jovem ávido por conhecer a realidade vivida pelo seu pai e para a qual se preparara do ponto de vista académico.

Os primeiros passos de um "curioso"

O contacto com a formação, em Setúbal, foi o primeiro passo e José Rocha começou a perceber que Bruno Lage era um elemento "curioso" e que alimentava a sua ânsia em ajudar aprofundando o "conhecimento". A realidade é que acabou por ser Jaime Graça, velha glória do Vitória e do Benfica, que colocaria o agora treinador das águias na rota dos encarnados.

Antes, porém, passou pelas escolinhas de Quinito, com participação fundamental, seguindo depois para o Seixal. Foi aí que surgiu o reconhecimento internacional, com Quique Flores, espanhol que treinou o Benfica, a levá-lo para o Dubai, onde esteve ligado à formação do Al Ahli, e onde começaria uma ligação a Carlos Carvalhal, que o levou para o Reino Unido.