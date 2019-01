Mónaco empresta Pelé ao Nottingham Forest

O Nottingham Forest anunciou a contratação do médio Pelé, proveniente do Mónaco, num empréstimo válido até ao final da temporada.



O luso-guineense de 27 anos junta-se a Diogo Gonçalves, João Carvalho e Tobias Figueiredo no clube do segundo escalão inglês. Formado no Belenenses, Pelé chamou à atenção na equipa do Restelo em 2014/15, exibições que valeram uma transferência para o Benfica.

O médio defensivo não chegou a fazer qualquer minuto com a camisola das águias, e seguiu para empréstimos no Paços de Ferreira e Feirense.

Na última temporada representou o Rio Ave, onde apontou sete golos em 38 jogos disputados. As boas exibições valeram-lhe a transferência para o Mónaco, por 10 milhões de euros, onde fez apenas 11 partidas.

Pelé representou ainda o AC Milan, Arsenal de Kiev e Olhanense.