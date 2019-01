​Falsos recibos verdes. Autoridade consegue resolver maioria das irregularidades

A fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho (AC) consegue regularizar a maior parte dos falsos recibos verdes. A informação é prestada à Renascença pela inspetora-Geral do Trabalho.



“Foi detetado de facto um conjunto de 1.630 irregularidades, a maior parte das quais em contratos a termo, mas uma percentagem muito significativa dessas irregularidades já foi regularizada”, garante, acrescentando que a regularização destas situações é “o primeiro objetivo” da ACT.

Luísa Guimarães refere ainda que, “no caso dos contratos a termo, cerca de 92% das situações já foram regularizadas” e que “no caso dos trabalhadores independentes ou falsos trabalhadores independentes, 68% das situações já foram regularizadas”.

Nestas declarações à Renascença, Luísa Guimarães revela ainda que aumentou o número de vítimas mortais na sequência de acidentes de trabalho.

“O número de acidentes de trabalho comunicados à ACT em 2018 baixou e não aumentou. Mas é verdade que, infelizmente, embora este número tenha baixado, o número de vítimas mortais aumentou em 2018. Este número tem que ser visto também num contexto de retoma económica”, explica.

De acordo com os números divulgados, em 2018 morreram 131 trabalhadores, mais 12 face ao ano anterior. O setor da construção e das indústrias transformadoras são os setores onde acontece a maioria dos acidentes.