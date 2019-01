Parlamento Europeu reconhece Guaidó como Presidente da Venezuela

O Parlamento Europeu votou, esta quinta-feira, a favor do reconhecimento de Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

PPE, Socialistas, Liberais e conservadores acordaram uma resolução que reconhece o presidente da Assembleia Nacional venezuelana como líder do país com legitimidade para convocar eleições.

No final da votação, o presidente do parlamento de Estrasburgo, Antonio Tajani, apelou a que as restantes instituições europeias sigam o mesmo caminho: "O Parlamento Europeu é a primeira instituição europeia que reconhece Juan Guaidó. Apelamos a que as restantes instituições façam o mesmo, o quanto antes."