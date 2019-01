"Corona vai renovar com o FC Porto", garante empresário

Matías Bunge, agente do mexicano Jesús Corona, anunciou que o avançado vai renovar contrato com o FC Porto. Em declarações à Rádio Marca Claro, o empresário recusou os rumores que o associavam a um eventual regresso ao México:

"Sei que houve rumores do México, mas ele quer continuar na Europa e vai renovar com o FC Porto quando fechar o mercado de transferências na Europa. Está muito contente em Portugal, está a fazer a melhor temporada na Europa, e está a ser fundamental no FC Porto".

Corona está na quarta temporada no FC Porto. Com a camisola azul e branca, o mexicano leva 22 golos em 150 jogos disputados. Aos 26 anos, Matías Bunges não fecha a porta a uma saída no futuro:

"Está muito contente em Portugal, mas quem sabe se no futuro não se muda para outra equipa europeia", rematou o representante. O atual vínculo do mexicano termina no final da próxima época, em junho de 2020.