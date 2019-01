Crimes com facas. Suspeitos podem ser banidos das redes sociais

Os suspeitos por crimes com facas no Reino Unido vão ser sujeitos a limitações - ou mesmo ser banidos - do uso das redes sociais, para impedir que as rivalidades entre gangues escalem online. É uma das novas medidas do Governo britânico para reduzir a violência com recurso a armas brancas.

A medida vai aplicar-se a qualquer jovem a partir dos 12 anos, que a polícia suspeite estar envolvido num crime com facas, mesmo que não seja apanhado com ela.

Os suspeitos podem ainda ser obrigados a cumprir horas de recolher obrigatório, ter restrições geográficas e ter de participar em cursos de consciencialização sobre crimes.

Os dados mais recentes aponta que o porte de armas brancas aumentou quase um terço em cinco anos no Reino Unido. Atualmente, já é crime transportar uma faca no espaço público sem um bom motivo.

Estas medidas foram anunciadas pelo Governo dois dias depois de um jovem de 17 anos ter sido esfaqueado até à morte, em Londres.