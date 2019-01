Sarri dá "sermão" de quase uma hora aos jogadores após goleada em Bournemouth

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, terá "prendido" a equipa dos "blues" no balneário durante quase uma hora, após a goleada sofrida no terreno do Bournemouth por 4-0. A notícia foi avançada pelo jornal inglês "Mirror" e o "sermão" ao plantel foi confirmado em conferência de imprensa pelo técnico:

"Sim, pedi a todos da equipa técnica para sairem. Queria falar só eu com os jogadores, sem mais ninguém. Queria perceber o que aconteceu, é impossível jogar-se desta forma na segunda parte. Se calhar a culpa é minha, não os consigo motivar, mas uma equipa forte também vence sem o treinador no banco".

O técnico italiano, que chegou ao Chelsea esta temporada, não se sente pressionado com a goleada sofrida, mas mostrou-se muito descontente com o desempenho dos jogadores:

"Amanhã vamos tentar outra vez, porque quero resolver isto. Uma equipa como a nossa nossa não pode perder por 4-0 contra o Bournemouth, com todo o respeito pelo clube e treinador. Não estou pressionado, mas sim frustrado porque não vi o reflexo do meu trabalho em campo".

Com a derrota em Bournemouth, os "blues" caíram para fora do "top-4", lugares de qualificação para a Liga dos Campeões, ultrapassados pelo Arsenal.