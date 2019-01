Silas confirma venda de Fredy

Silas, treinador do Belenenses, confirmou a saída do avançado angolano Fredy, para o Antalyaspor. Em conferência de imprensa após a derrota por 3-0 no Estádio do Dragão, o técnico lamentou a transferência:

"Sim, está de saída. É uma pena para uma equipa como nós não conseguir ficar com jogadores. Agora a dois dias do fecho do mercado, vamos ter dificuldades em arranjar soluções tão boas como as que saíram. A verdade é que não temos capacidade financeira para manter alguns jogadores".

O técnico deixou ainda grandes elogios ao avançado, uma das principais figuras da equipa na primeira metade do campeonato: "Para mim o Fredy é um dos cinco melhores jogadores da Liga. Resolveu muitos jogos e vamos ter dificuldades nos primeiros tempos".

Silas tinha lançado o objetivo de lutar pela qualificação europeia, em antevisão à partida frente ao FC Porto, mas com uma condição: "Se não perdermos ninguém, acho que podemos lutar pela Liga Europa com o Vitória de Guimarães, Moreirense e Portimonense. Se perdermos alguém, vai ser mais complicado".

"Sacrifício desportivo para jogarmos num estádio com condições"

Na zona mista do Estádio do Dragão, Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, disse que a proposta era "excelente" e reconhece o "sacrifício desportivo" para melhorar as conduições no clube:

"Saiu após uma excelente proposta e o Reinildo também pode ser sair. Significa um encaixe muito importante. É um sacrifício desportivo para no longo prazo termos condições para jogar num estádio em condições e num futuro próximo seja possível segurar os nossos jogadores. Felizmente o nosso treinador é excelente e é para ficar muito tempo. Reforços? Não posso dizer se vai sair mais alguém ou se vai entrar algum jogado".