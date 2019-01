Depressão traz rajadas até 110 km/hora na sexta-feira

Agitação no mar e vento com rajadas até 110 km/hora. Na sexta-feira a depressão “Helena”, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, vai afetar Portugal continental.

“Amanhã vamos ter uma intensificação significativa do vento sobretudo no litoral e nas terras altas com rajadas no litoral oeste de 75 Km/hora e de 85 Km/hora a norte do cabo Raso, atingindo a região da Grande Lisboa. No entanto, será no litoral a norte do Cabo Mondego que as rajadas serão mais intensas podendo atingir os 110 quilómetros por hora”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada.

As rajadas de vento também poderão atingir os 110 km/hora nas terras altas do Minho e Douro Litoral e da região Centro.

“A situação de vento forte levou à emissão de aviso vermelho [entre as 12h00 e as 21h00] porque este vento poderá ter muito impacto e estragos”, destacou.

Ondas até aos 15 metros

Na costa ocidental, explicou a meteorologista, a sul do Cabo Raso está prevista agitação marítima com ondas de 5 a 7 metros e temporariamente a norte do cabo Raso, com 7 a 8 metros durante a tarde e início da noite, e altura máxima que poderá atingir 15 metros.

Relativamente à precipitação, segundo Maria João Frada, vai ser intermitente, mas localmente intensa e acompanhada por granizo e trovoadas.

"Vamos ter ainda, devido a uma massa de ar polar de norte, queda de neve acima dos 800/1.000 metros. No entanto, no nordeste transmontano poderá nevar em quotas mais baixas entre os 600 e os 800, não se podendo excluir também alguns flocos de neve na Serra de São Mamede, no distrito de Portalegre", indicou.

De acordo com a meteorologista, no sábado vai haver uma diminuição do vento e da agitação marítima.

No que diz respeito às temperaturas e devido à massa de ar polar, está prevista a partir de sexta-feira e no sábado uma descida gradual dos valores da temperatura.

"Sexta-feira está prevista uma descida de 4 a 6 graus no interior norte e centro que associado ao vento vai dar-nos maior desconforto térmico, vamos sentir mais frio. No sábado temos uma descida de 2 a 4 graus, em especial da mínima, e domingo desce a mínima 2/3 graus", disse.

Para domingo, segundo Maria João Frada, estão previstas mínimas negativas no interior norte e centro a variar entre -4 e os -6, e no nordeste transmontano próximo de 0.