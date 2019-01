Santos Silva. Se o Brexit for adiado, Reino Unido pode renegociar

Leia também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros admite a possibilidade de o Reino Unido renegociar os termos da saída da União Europeia, mas só se for adiado o prazo para essa saída.

"Se o Reino Unido quiser adiar a saída para haver uma renegociação em novas bases, do nosso ponto de vista isso é possível”, diz Augusto Santos Silva, em entrevista à Renascença.

O ministro saúda a aprovação, no parlamento britânico, da moção que impede o Brexit sem acordo. Contudo, lamenta que tenha sido aprovada “uma outra moção que diz que são contra o "backstop" para a Irlanda do Norte - a tal solução de outro recurso - e querem negociar disposições alternativas, mas não diz quais são essas disposições alternativas”.

Santos Silva recusa as críticas de intransigência por parte de Bruxelas e garante que a posição da União Europeia é “absolutamente construtiva”.

Para o ministro, a bola está do lado de Londres. “Vamos esperar, com tranquilidade, alguns dias, para que o Reino Unido nos possa dizer qual é a solução melhor que encontrou, melhor do que aquela que o próprio Reino Unido e a União Europeia durante praticamente dois anos laboriosamente construíram”, afirma.

Na mesma entrevista, o ministro adiantou que o Governo português está a tentar perceber os motivos da detenção de um lusodescendente na Venezuela. Augusto Santos Silva garante que é o único caso preocupante e que não tem indicação de portugueses vítimas de atos hostis ou perseguidos pelas forças militares, na Venezuela.