FC Porto por cima, Sporting por baixo

Quatro dias depois da final da Taça da Liga, as "posições" inverteram-se e as primeiras páginas dos desportivos desta quinta-feira espelham, depois dos jogos que fecharam a jornada 19, um FC Porto liderante e um Sporting frouxo.

"Reacção" e "Cacetada" são os títulos da primeira página do Record, dividida em duas metades - a superior para o FC Porto, que reagiu ao insucesso na Pedreira de Dume com um vitória frente ao Belenenses, e a inferior para o Sporting, que empatou em Setúbal.

A Bola inverte posições e escreve, em cima, "Sinal vermelho", para o Sporting, e na parte inferior da primeira página lê-se "Dragão lambe feridas".

No diário O Jogo, destaque maior para os portistas. "Inabalável" é o título. Sobre o Vitória FC-Sporting, o diário do Porto escreve "Da Pedreira ao inferno".

Sobre o Benfica, no momento em que Jorge Jesus regressa da Arábia Saudita - assunto com referência nas primeiras páginas dos dois diários de Lisboa e ausente da de O Jogo - A Bola destaca declarações do administrador da SAD do Benfica Domingos Soares Oliveira: "Bruno Lage é homem para ficar muitos anos."

Nas várias informações sobre o mercado, nota para o Record, que avança que "Vieira segura Félix mais um ano", e para O Jogo, onde se lê "Castillo a caminho do América".