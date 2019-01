Guaidó reuniu-se clandestinamente com o Exército venezuelano

Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, já realizou “reuniões clandestinas” com o exército venezuelano em busca de apoio. A revelação é feita pelo próprio num artigo de opinião no jornal norte-americano “The New York Times”.

“Tivemos reuniões clandestinas com membros das forças armadas e das forças de segurança. Oferecemos amnistia a todos os que não sejam considerados culpados de crimes contra a humanidade. A retirada do apoio militar a Maduro é crucial para permitir uma mudança no governo e a maioria dos que estão ao serviço concorda que as recentes dificuldades do país são insustentáveis”, escreveu Guaidó.

O líder da Assembleia Nacional adianta ainda que 50 países já o “reconheceram como Presidente interino ou a Assembleia Nacional como a autoridade legítima da Venezuela”.

“O tempo de Maduro está a esgotar-se, mas para que a sua saída se faça com o menor derramamento de sangue, toda a Venezuela deve unir-se para pressionar e pôr um fim definitivo ao seu regime. Para isso, precisamos do apoio de governos, instituições e indivíduos pró-democratas de todo o mundo”, pode ainda ler-se no mesmo artigo.

Esta quinta-feira, o Parlamento Europeu vota uma resolução para reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Esta votação que acontece a quatro dias do ultimato apresentado pela União Europeia para que Nicolás Maduro convoque eleições presidenciais antecipadas.

A crise política na Venezuela agravou-se há uma semana, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, chefe de Estado desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento, maioritariamente da oposição, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos da América.