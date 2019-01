Autarcas, forças de segurança e investigadores debatem segurança urbana

A segurança urbana vai estar em debate a partir desta quinta-feira, em Coimbra. A conferência “Segurança Urbana | Os Municípios e a Proteção do Espaço Público” reúne representantes dos municípios, das forças e serviços de segurança, investigadores e sociedade civil para discutir temas relevantes da área da Administração Interna com impacto ao nível local.

O objetivo do evento organizado pelo Ministério da Administração Interna é que o autarcas troquem experiências para aprofundar a cooperação em termos de estratégia de segurança, explica a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

“Vários municípios têm tido disponibilidade para esta cooperação e entendemos que devíamos chamar outros municípios - e por isso deixamos a conferência aberta a todos -, no sentido de vir à partilha de experiências que tem havido nesta área”, diz em entrevista à Renascença.

Isabel Oneto afirma que a área da segurança interna “não é descentralizável”, mas ressalva que existem competências das autarquias “muito relevantes em matéria de segurança urbana e pública”. E dá exemplos: “licenciamentos dos estabelecimentos comerciais, a questão da via pública, da gestão do espaço urbano, da limpeza, da iluminação, do planeamento urbanístico”. “São matérias que são da competência das autarquias e que têm reflexos em matéria de segurança”, salienta.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna sublinha ainda a importância dos Contratos Locais de Segurança. Uma experiência que, diz, estar a ter resultados positivos.

Quando questionada sobre a proximidade desta conferência com os acontecimentos no Bairro da Jamaica (e das consequentes manifestações), Isabel Oneto realça que o já está a ser preparada há um ano.

A secretária de Estado lembra que dinâmica social tem altos e baixos e “é preciso ir acompanhando essas dinâmicas”. O objetivo, diz, é elevar o sentimento de segurança no país, que é o quarto mais seguro do mundo.

A conferência “Segurança Urbana | Os Municípios e a Proteção do Espaço Público” arranca esta quinta-feira e decorre até domingo no Convento São Francisco, em Coimbra.