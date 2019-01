Frio polar faz pelo menos oito mortos nos Estados Unidos

Pelo menos oito pessoas morreram em resultado da onda de frio ártico que está a assolar vários estados norte-americanos.



As últimas vítimas conhecidas são duas pessoas que foram encontradas sem vida esta, quarta-feira, no estado do Michigan, depois de saírem à rua sem roupa adequada para enfrentar as temperaturas negativas.

A vaga de frio polar está a atingir, sobretudo, a região do Midwest (Centro-Oeste) dos Estados Unidos.