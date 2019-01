Sérgio Conceição não vê ninguém "mais forte" do que o FC Porto

O treinador Sérgio Conceição gostou da prestação do FC Porto na vitória desta quarta-feira sobre o Belenenses (3-0) e não vê ninguém mais forte do que os dragões na I Liga.

“Sem qualquer tipo de arrogância, depois do jogo da Luz, ainda não vi ninguém mais forte do que nós”, declarou Sérgio Conceição nas entrevistas rápidas da SportTV.

“Somos uma equipa que sabe o que quer, temos jogadores experientes, com muita qualidade individual, temos uma organização muito acima da média, prova disso é o que temos feito na Liga dos Campões contra equipas extremamente difíceis”, argumentou.

O técnico acredita que o FC Porto “tem tudo para ter uma época de sucesso como no ano passado e, se possível, melhor”.

Após perder a Taça da Liga para o Sporting, Sérgio Conceição considera que os dragões deram uma “resposta positiva” no jogo com o Belenenses, uma “uma equipa que tem feito campeonato muito positivo”.

“Se não estivéssemos comprometidos, envolvidos, com a mentalidade certa para este jogo, podíamos sofrer aqui um dissabor hoje. A resposta dos jogadores foi fantástica, num jogo de contexto difícil. Retomámos o campeonato, o nosso principal e grande objetivo, e foram três pontos importantes”, salientou.

O FC Porto lidera o campeonato com 49 pontos, mais cinco do que o Benfica, e cavou um fosso de dez para o Sporting, que é quarto atrás do Braga – os leões empataram esta quarta-feira com o Vitória de Setúbal, a uma bola.

Sérgio Conceição considera que o Sporting ainda tem uma palavra a dizer, apesar da distância pontual.

“Olhamos principalmente para nós, mas olhamos à nossa volta. Temos três rivais que lutam pelo campeonato e de maneira nenhuma deixo o Sporting de fora da luta pelo título”, afirmou o treinador do FC Porto.