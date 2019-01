​Sandro Mendes: “Conseguimos anular o Sporting e bem”

O treinador do Vitória de Setúbal, Sandro Mendes, elogia o trabalho da sua equipa no empate desta quarta-feira com o Sporting, no estádio do Bonfim.



“Dadas as circunstâncias e o tempo de trabalho, fizemos uma primeira parte muito boa, conseguimos anular e bem o Sporting, conseguimos criar oportunidades de golo, ter bola”, declarou o técnico interino, que substituiu Lito Vidigal.

“Na segunda parte, caímos um bocadinho, o Sporting teve mais bola. A verdade é que não criaram uma oportunidade de golo clara e têm um jogador que, numa meia oportunidade, faz um golo e acaba por ser um empate, não sei se justou ou não”, sublinhou.

Sandro Mendes confirma que, para já, vai orientar a equipa no próximo domingo e garante que não abdica das suas ideias.

“Em três treinos não podemos mudar nem tudo nem muita coisa. Agora, quem via o Vitória a jogar e viu o jogo de hoje é que tem que fazer essa análise. Eu tenho a minha ideia de jogo, conheço a mística do Vitória, enquanto aqui estiver não abdicarei das minhas ideias”, declarou.

Sobre a estreia no banco do Vitória, Sandro Mendes fala numa “uma sensação nova, agradável”.

“Penso que correu bem para a estreia, não defraudámos as expetativas”, afirmou.