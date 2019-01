Marcel Keizer. "Só podemos culpar-nos a nós próprios”

Veja também:

O empate em Setúbal (1-1) deixa o Sporting ainda mais longe da luta pelo título, mas o treinador Marcel Keiser garante que a equipa vai “lutar até ao fim”.



O técnico holandês considera que o Sporting devia ter conquistado os três pontos, no estádio do Bonfim, apesar das limitações devido a problemas físicos e ao desgaste provocado pela Taça da Liga.

“Criámos quatro ou cinco oportunidades na primeira parte, devíamos ter marcado uma ou duas e seria um jogo mais fácil. Na segunda parte foi difícil.”

“Acho que com esta equipa devíamos ter ganho, só podemos culpar-nos a nós próprios”, sublinhou Keizer.

Depois do empate em Setúbal, três dias depois da conquista da Taça da Liga, o treinador dos leões diz que agora, o importante, é “recuperar para o jogo do próximo domingo”, com o rival Benfica, no estádio de Alvalade.

O Sporting ocupa o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos. Está agora a quatro de distância do Braga, que é terceiro, e a cinco pontos do Benfica, que ocupa a segunda posição. Se o líder FC Porto vencer esta quarta-feira o Belenenses, os leões ficam a dez pontos dos dragões.