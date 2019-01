Marcelo diz que renegociação do Brexit "não está no horizonte"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que a renegociação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia "não está no horizonte" e pediu unidade na posição europeia.



O chefe de Estado falava no Palácio de Belém, em Lisboa, em resposta aos jornalistas, em declarações conjuntas com o seu homólogo búlgaro, Ruman Radev, que hoje iniciou uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

Questionado sobre o 'Brexit', Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que Portugal é pela "defesa de um acordo" que foi negociado entre a União Europeia e o Governo britânico, como tem afirmado o primeiro-ministro português, António Costa.

"Não está no horizonte a renegociação do acordo", acrescentou o Presidente da República.

Segundo o chefe de Estado, nesta matéria "o primeiro ponto é unidade na posição europeia, que tem existido e deve continuar a existir".

Marcelo Rebelo de Sousa salientou também a importância da "defesa dos direitos dos portugueses que vivem no reino Unido, em simultâneo com a salvaguarda dos direitos dos cidadãos britânicos que vivem em Portugal".

Por último, referiu-se à "preparação de um programa que, aliás, já foi anunciado pelo Governo, para uma situação de emergência, que não é a desejada, e que seria a de uma saída sem acordo".

Na sua intervenção inicial, o Presidente da República referiu-se à Bulgária como "um país amigo, parceiro e aliado", com quem Portugal tem "sólidas relações políticas" e cujas relações económicas bilaterais "têm amplo espaço para se desenvolver".

Portugal e a Bulgária convergem "na defesa de uma Europa mais justa, mais solidária e mais coesa" e são aliados na Aliança Atlântica, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Presidente da Bulgária, Ruman Radev, e a sua mulher, Desislava Radeva, na Praça do Império, com honras militares, e depois os dois chefes de Estado reuniram-se no Palácio de Belém.

Hoje ao final do dia, o Presidente da República oferecerá um jantar em honra do seu homólogo búlgaro no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.