Oficial. Jorge Jesus deixa sauditas do Al-Hilal

O motivo da saída? O facto de Jorge Jesus se recusar a renovar com o emblema de Riade.

"O Al-Hilal decidiu esta quarta-feira à noite rescindir contrato com o treinador português Jorge Jesus", avançou o clube.

Fim da linha para Jorge Jesus no Al-Hilal. O treinador português e o clube saudita rescindiram contrato esta quarta-feira.

O Al-Hilal pretendia que o antigo técnico de Benfica e Sporting prolongasse contrato por duas temporadas, algo que não correspondia aos planos de Jorge Jesus.



O treinador português deixa o Al-Hilal na liderança do campeonato da Arábia Saudita, com 40 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Al Nasr, de Rui Vitória.

A possível saída de Jorge Jesus já tinha sido avançada pela imprensa saudita no fim de semana, mas só agora se veio a confirmar.

Jorge Jesus, que tinha chegado à Arábia Saudita no verão, vai ser substituido por Zoran, adianta o Al-Hilal.