O Belenenses está proibido de jogar no estádio do Jamor por tempo indeterminado.

A Liga Portugal, sabe a Renascença, acaba de interditar o Estádio Nacional devido ao degradado estado do relvado.

Mas já há alternativa: a Renascença apurou que os próximos jogos do Belenenses serão no estádio do Real Massamá. A começar já pela receção ao Moreirense, na jornada 20 do campeonato.