Borja quer "fazer grandes coisas" no Sporting

O lateral esquerdo colombiano Cristián Borja falou pela primeira vez como reforço do Sporting, e mostrou a sua vontade de deixar a sua marca em Alvalade:

"Estou muito feliz, é uma grande oportunidade, espero fazer grandes coisas aqui em Portugal, espero que corra tudo da melhor forma. Estou impressionado porque nunca pensei chegar a um clube da dimensão do Sporting, mas estou muito feliz por vestir esta camisola".

Esta é a primeira experiência de Borja no futebol europeu, e o colombiano, novo camisola 26 dos leões, conta com o compatriota Fredy Montero para se adaptar:

"Os adeptos podem esperar o melhor de mim. Quero adaptar-me rapidamente, e o Fredy pode ser muito importante, já está aqui há muito tempo no clube".

Em comunicado no site oficial, os leões revelaram que o lateral-esquerdo colombiano, de 25 anos, proveniente do Toluca, assinou contrato válido até 2024, ou seja, para as próximas cinco temporadas e meia. Borja fica protegido por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.