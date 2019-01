É oficial. Leonardo Jardim "desvia" Carlos Vinícius do Rio Ave

O Mónaco oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Carlos Vinícius, por empréstimo do Nápoles. O brasileiro estava emprestado ao Rio Ave.

No site oficial, o clube do Principado confirmou que Vinícius é reforço até ao final da temporada. O avançado de 23 anos exibiu-se a grande nível na primeira metade da época, no Rio Ave, com 14 golos em 20 jogos.

Carlos Vinícius chegou a Portugal pelo Real Massamá, por empréstimo do Grêmio Anápoles. Marcou 20 golos em 39 jogos, valores que levaram o Nápoles a investir quatro milhões de euros na sua contratação. Sem espaço, na altura, no clube italiano, Vinícius foi emprestado ao Rio Ave, que foi passaporte para o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim.