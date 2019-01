Lula não pode ir a funeral do irmão, mas pode encontrar-se com familiares

O antigo Presidente do Brasil, atualmente detido, não foi autorizado a ir ao velório e funeral do irmão mais velho, Genival Inácio da Silva. Lula da Silva apenas poderá encontrar com os familiares numa unidade militar e se o corpo for levado até lá.

“Concedo ordem de habeas corpus de ofício para, na forma da lei, assegurar ao requerente Luiz Inácio Lula da Silva o direito de se encontrar exclusivamente com os seus familiares, na data de hoje, em Unidade Militar na Região, inclusive com a possibilidade de o corpo ser levado à referida unidade militar [em São Bernardo], a critério da família”, diz a decisão do presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli.

A decisão foi conhecida esta quarta-feira de manhã, dia do velório e funeral, e decorreu de um recurso colocado pelos advogados de Lula da Silva, depois de a 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba ter negado o pedido do ex-presidente para comparecer nas cerimónias fúnebres.

A juíza Carolina Lebbos considerou que não havia tempo útil para tratar da logística do transporte.

Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal revoga essa decisão e autoriza Lula da Silva a encontrar-se com familiares.